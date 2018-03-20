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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Трамп привітав Путіна із перемогою на виборах

Студія Вашингтон. Трамп привітав Путіна із перемогою на виборах
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Трамп вітає Путіна із перемогою на виборах та розраховує на зустріч із президентом Росії аби обговорити низку питань, включаючи Україну. Чергова стрілянина в Американській школі. На цей раз у штаті Мериленд, неподалік Американської столиці. Старшокласник відкрив вогонь із пістолета, двоє поранено. Серію вибухів у штаті Техас. Бомбу ненавмисно доставляють поштарі і як тільки адресат підіймає пакунок з землі – вибухівка детонує. Широкому загалу вона відома, як Міранда, героїня мега популярного серіалу Секс і місто, а з часом може стати першою жінкою губернатором штату Нью-Йорк.

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