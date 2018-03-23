Час-Тайм. Радником Трампа стає прихильник озброєння України

Новим радником із питань національної безпеки Трамп хоче бачити Джона Болтона, який виступав за озброєння України та надання їй перспективи членства в НАТО. У Державному департаменті США наголошують – щоб вижити та розвиватися, Україна повинна викорінити корупцію. У Києві вирішили змусити громадських активістів-антикорупціонерів заповнювати декларації про доходи. Про те, як нові законодавчі норми можуть і вже вплинули на громадські організації, говоримо з Тімофієм Меловановим, почесним президентом Київської школи економіки.