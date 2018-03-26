Студія Вашингтон. 60 російських дипломатів мають покинути США

Сьогодні в «Студії Вашингтон». 48 російських дипломатів по всій Америці та 12, які працюють при російській місії ООН в Нью-Йорку мають покинути територію США протягом 7 днів. До 2 квітня має припинити свою роботу консульство у Сіетлі - адміністрація Трампа прийняла таке рішення у знак консолідованої відповіді Західних країн Росії через отруєння Скрипаля в Великобританії. Втім до таких заходів вдалися не тільки Сполучені Штати, а ще 17 інших країн Європи і Північної Америки. Загалом через отруєння Скрипаля в Британії, повернуться додому 129 російських дипломатів. 13 із них виганяють з України. Дві біженки від війни зустрілися у містечку Буча під Києвом. Як американка, волонтер корпусу миру США, родом із Лаоса, вже другий рік викладає англійську українським школярам