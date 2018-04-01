Нової угоди щодо «мрійників» не буде - Трамп

Президент США Дональд Трамп в неділю заявив, що нової угоди про долю нелегальних іммігрантів, так званих «мрійників», що опинилися в США в дитячому віці, не буде.

«Прикордонникам не дозволено відповідним чином виконувати свої обовязки на кордоні через ці безглузді ліберальні закони (демократів), як «Спіймати та відпустити», - написав у неділю в своєму Твітері Президент.

«Стає все більш небезпечно. Прибувають «каравани»! Республіканці повинні скористатися «ядерною опцією», щоб прийняти закон. Зараз! Більше ніяких угод за програмою DACA не буде», - твітує президент Трамп.

Програма, яка дозволяє дітям незаконних іммігрантів, уникати депортації та отримувати дозвіл на роботу та навчання (DACA) була введена в дію в період президентства Барака Обами і дозволяла.

Трамп оголосив про закриття цієї програми у вересні, але дав Конгресу шість місяців на вироблення постійного рішення для учасників цієї програми. Раніше вин висловлював готовність залишити програму в дії в обмін на погодження з боку демократів профінансувати побудову захисної стіни з Мексикою.

Однак, в нещодавно прийнятому законі про витрати уряду, підписаному Трампом, не міститься згадок про заходи захисту учасників DACA.

Раніше демократи закликали республіканських лідерів винести на голосування в Палаті представників ряд пропозицій по DACA. Тим часом федеральні судді зажадали, щоб адміністрація Трампа залишила в силі деякі положення DACA до розгляду відповідних позовів в суді.

Крім того, в неділю президент звинуватив Мексику в тому, що влада цієї країни «роблять дуже мало, якщо не сказати - нічого», щоб зупинити потік мігрантів в США. При цьому Трамп пригрозив «зупинити» дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Очікується, що представники США, Канади і Мексики зустрінуться в травні в США для участі у восьмому раунді переговорів по NAFTA, хоча Вашингтон поки не оголосив конкретну дату.