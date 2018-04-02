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Світ

Скорочення військових навчань США і Південної Кореї може бути частиною ядерної угоди з Пхеньяном

  • Голос Америки
Південнокорейські морські піхотинці (архівне фото)

Закінчення спільних американсько-південнокрейських військових навчань, які розпочалися цього тижня, може бути одним з головних факторів на майбутніх ядерних переговорах з Північною Кореєю.

Як відомо, щорічні спільні навчання були відстрочені, щоб дотриматся мирних традицій під час Олімпійських ігор і скорочення їх масштабів, щоб уможливити переговори про скасування ядерної програми Північної Кореї.

Цьогорічні військові навчання Foal Eagle i Key Resolve будуть подібними до минулих. У них візьме участь понад 23 тисячі американських і 300 тисяч південнокорейських військовослужбовців, які будуть навчатися на полігонах, а також реагувати на симульовану на комп’ютерах ситуацію, що нагадуватиме атаку з боку Північної Кореї.

Однак цього року підкреслюється оборонний характер навчань замість того, щоб підкреслювати заходи проти пхеньянського керівництва, які проводились у минулому. Також не передбачається участі у навчаннях бомбардувальників, що мають можливість застосувати ядерну зброю. Врешті, навчання будуть коротшими. Як підкреслив південнокорейський військовий експерт, навчання будуть скорочені наполовину.

Цього року уряд Південної Кореї рідко згадує про навчання і зосереджує увагу на покращенні міжкорейських відносин. Все це, як здається, є тимчасовими поступками для втримання дипломатичної рушійної сили перед переговорами з Північною Кореєю і Сполученими Штатами про денуклеаризацію Корейського півострова.

Зустріч на найвищому рівні між Південною і Північною Кореями відбудеться 27 квітня.

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