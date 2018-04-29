Помпео прибув із візитом до Ізраїлю

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Ізраїлю.

Про це повідомляє посольство США в Ізраїлі у Твіттері.

Він зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Згідно із розкладом, опублікованим на веб-сторінці Державного департаменту США, Майк Помпео зустрінеться з Нетаньягу, а потім - з працівниками посольства США в Тель-Авіві.

26-30 квітня державний секретар США Майк Помпео перебуває з візитами у Брюсселі, Саудівській Аравії, Ізраїлі та Йорданії.

У Саудівській Аравії Помпео зустрівся з королем Саудівської Аравії Салманом бін Адбулазізом. Держсекретар США наголосив на важливості партнерства та спільної роботи країн із протидії загрозам миру та безпеки в регіоні, - повідомила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт у Твіттері.

У Брюсселі Помпео взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. «Ми багато говорили про те, як протистояти Росії, - заявив Помпео. - Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що вибір за Путіним та росіянами. Ми б дуже хотліи, щоб вони повернулись до демократичного світу і поводились інакше, ніж зараз. Ми повністю готові до діалогу - вибір чи брати в ньому участь залишаєтсья за ними».

Також Помпео прокоментував коли Україна зможе стати претендентом на членство в НАТО.

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