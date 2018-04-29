100-річчя створення військово-морського флоту України

У Києві на площі Лесі Українки відбулося урочисте підняття прапора Військово-морських сил України з нагоди 100-річчя створення українського військово-морського флоту, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

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У заході, організованому Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, взяли участь представники особового складу та ветеранів Військово-морських сил Збройних сил України, громадськості.

Право підняти прапор Військово-морських сил України (ВМСУ) надали курсантам-відмінникам: Денису Григоренку та Кирилу Торубарі.

«Вірю, що скоро український державний і військово-морський прапори майорітимуть над Севастополем і Кримом, Луганськом і Донецьком!» – зазначив заступник міністра Юсуф Куркчі.

До ініціативи приєдналися Одеса, Львів та інші міста України.

29 квітня в Одесі також підняли прапор Військово-морських сил України, а на борту флагмана ВМСУ – військового корабля «Гетьман Сагайдачний» – пройшла урочиста церемонія спеціального гасіння поштової марки.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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