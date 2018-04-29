Північна Корея запросить експертів зі США та Південної Кореї спостерігати за закриттям ядерного полігону

Президент Північної Кореї Кім Чен Ин планує запросити експертів та журналістів з Сеула та США спостерігати за закритям ядерного тестового полігону у Північній Кореї у травні, заявили в неділю південнокорейські чиновники.

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Лідери Північної Кореї і Південної Кореї на першому Корейському саміті за більш ніж десять років у п’ятницю засвідчили свій намір працювати над «повною денуклаеризацією Корейського півострова».

Дві Кореї оголосили, що вони співпрацюватимуть зі США та Китаєм цього року з метою офіційно завершити Корейську війну 1950-х років і укласти угоду з встановлення «стабільного» та «непорушного» миру

Декларація включала обіцянки зі зменшення озброєння, припинення ворожих дій, трансформації кордону у мирну зону і початок багатосторонніх переговорів з іншими країнами, включаючи Сполучені Штати.

Трамп привітав Корейські переговори. «Після нестямного року запуску ракет і ядерних випробувань, триває історична зустріч Північної та Південної Кореї. Гарні речі відбуваються, однак тільки час покаже», - написав він у Twitter.

Він згодом додав: «КОРЕЙСЬКА ВІЙНА МАЄ СКІНЧИТИСЬ! Сполучені Штати і весь їх ВЕЛИЧНИЙ народ має пишатись тим, що зараз відбувається в Кореї!».

В Китаї привітали заяви лідерів і наголосили, що Китай готовий активно просувати політичне вирішення конфлікту на півострові.

Прем’єр-міністр Японії також привітав саміт і сказав, що очікує від Північної Кореї конкретних кроків з виконання обіцянок.

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