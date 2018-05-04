Час-Тайм. ЮНІСЕФ стурбований наслідками війни в України для дітей

«Діти [на сході України] навчаються у школах, де у стінах – отвори від куль, на вікнах – мішки із піском, у підвалах – бомбосховища, а у дворах – артилерійські снаряди» – заява ЮНІСЕФ. Президент Трамп заявив, що південний кордон США – під облогою, та закликав Конгрес змінити "слабкі імміграційні закони". Гість студії – Геннадій Фузайлов, лікар Гарвадської медичної школи, який організовує поїздки американських лікарів в Україну, де вони проводять складні операції постраждалим від опіків дітям.