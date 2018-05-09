У КНДР звільнили ув’язнених американців, які вже в дорозі додому

Троє американців, яких утримували у таборах примусової праці в Північній Кореї, у середу вийшли на свободи і перебувають у дорозі додому.

Кім Гак-сон, Кім Дон-чул і Кім Сан-дук, який також відомий як Тоні Кім летять додому.

Назад до США їх супроводжає державний секретар США Майк Помпео.

Про це написав президент Трамп у Twitter:

​Президент Трамп також повідомив, що вони приземляться о другій годині вранці за місцевим Вашингтонським часом. Президент пообіцяв, що особисто вітатиме їх з прибуттям на авіабазу Andrews, що неподалік від американської столиці.