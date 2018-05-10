Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Мови
Learning English
Пошук
Пошук
Інтернет ТБ
Головна
Відеосюжети
Актуально
Світ
США
Україна
Діаспора
Наука
Здоров'я
Культура
Суспільство
Історії успіху українців
Телепрограми
Час-Time
Вікно в Америку
Студия Вашингтон
Прайм-Тайм
Login / Register
Більше
Learning English
VOA Ukrainian TV
Останній випуск
Студія Вашингтон. Перші наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном
Наступне
21:40 - 21:55
Час-Тайм
22:00 - 22:05
Студия Вашингтон
Більше ТБ
ЧАС-TIME
СТУДИЯ ВАШИНГТОН
ВІКНО В АМЕРИКУ
ПРАЙМ ТАЙМ
Пошук
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
Попередній
Наступний
Live
Відео
Випуски
Про нас
Як у Європі намагаються врятувати Іранську ядерну угоду. Відео
1 годину тому
Встановіть Adobe Flash Player
Embed
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:03:14
0:00
Direct link
264p | 8,6MB
352p | 10,9MB
396p | 14,1MB
Як у Європі намагаються врятувати Іранську ядерну угоду
Facebook Forum
Інше за темою
Відео
Звільнення заручників і зустріч Трампа із Кім Чен Ином – подробиці. Відео
Час-Time
Час-Тайм. Російська пропаганда та дезінформація – обговорення в ООН
Випуски
Травень 10, 2018
В ООН обговорили російську пропаганду та поширення дезінформації. Інтерв’ю
Травень 10, 2018
Як у Європі намагаються врятувати Іранську ядерну угоду. Відео
Травень 10, 2018
Білий Дім засудив ракетні обстріли, які Іран здійснив по території Ізраїлю зі своїх баз у Сирії. Відео
Травень 10, 2018
Звільнення заручників і зустріч Трампа із Кім Чен Ином – подробиці. Відео
Травень 10, 2018
Вашингтонські експерти негативно оцінюють вихід США із Іранської ядерної угоди. Відео
Травень 10, 2018
Чи стане Білорусь наступною, після України, жертвою Росії? Інтерв'ю із дослідником. Відео
Усі випуски
Телевізійні Програми
Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG
Facebook Forum