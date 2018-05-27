Лава вулкану загрожує перерізати останній наземний шлях евакуації для тисяч людей Великого острова на Гавайях

Лава вулкану Кілауеа загрожує перерізати останній наземний шлях евакуації для тисяч людей Великого острова на Гавайях, попереджає місцева влада.

Потоки лави наблизилися до останньої дороги, яка веде до одного з районів острова. На цей час лава уже знищила понад 80 будівель і загалом поглинула територію, більшу за Мангеттен. Лава витікає з кількох десятків розломів, які отворилися в стороні від кратера вулкана. Геологи фіксують збільшення підземного тиску та попереджають про загрозу потужного виверження.

На острові почали з’являтися великі ущелини, глибиною у десятки метрів. Також небезпеку створюють токсичні гази, які акумулюються у повітрі.

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