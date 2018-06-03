Міністри фінансів G7 критикують США за тарифи на сталь і алюміній

Міністр фінансів США Стів Мнучин зіткнувся з гострою критикою з боку міністрів фінансів інших членів «Групи семи» (G7) провідних промислово розвинутих країн щодо запровадження Сполученими Штатами нових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Після закінчення зустрічі в Канаді міністр фінансів країни Білл Морно заявив, що уряд приймаючої сторони та п’яти інших країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Японії – закликали Мнучина передати своє «занепокоєння і розчарування в американських діях» та стурбованість тим, що вони не є конструктивними.

Французький міністр Брюно Ле Мер попередив, що торгова війна може початися через «кілька днів».

В кінці переговорів не було спільної заяви, що розглядалося як явна ознака розбрату. Очікувані дебати, як очікується, будуть продовжуватися, коли лідери G7, у тому числі президент США Дональд Трамп, зустрінуться у Канаді у наступні вихідні.

Тим не менш, Мнучин спробував зменшити розбіжності і сказав, що Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання щодо процесу G7.

3 червня в Пекіні міністр торгівлі США Вілбур Росс провів переговори з віце-прем’єром Китаю Лю Хе, який намагався послабити торгівельну напруженість після того, як Вашингтон загрожував запровадити додаткові тарифи на китайські товари.

Після переговорів державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа попередило, що всі торгові переговори між Вашингтоном та Пекіном будуть недійсними, якщо Сполучені Штати запровадять тарифи.

Але Трамп наполягав у Twitter, що Сполучені Штати «інші країни протягом багатьох років обкрадали на торгівлі, тож час стати розумнішими».