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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. В разі провалу Антикорупційного суду - інфляція

Студія Вашингтон. В разі провалу Антикорупційного суду - інфляція
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Посли країн Великої Сімки закликають Верховну Раду України ухвалити законопроект про створення антикорупційного суду. Напередодні такі ж заклики прозвучали і від Державного департаменту США. Можливі причини через які Гройсман попросив Данилюка піти у відставку - аналіз європейських та американських і експертів. У разі провалу голосування по Антикорупційного суду і припинення співпраці з МВФ, на українську економіку чекає глибока інфляція, ціни зростуть втім дефолту не буде – американські економісти.

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