Час-Тайм. Антикорупційного суду недостатньо для траншу МВФ - Данилюк

В ефірі Час-Тайм. Розпочався саміт країн «Великої сімки». Трамп: Росія повинна брати участь у зустрічах G7. Американські політики і оглядачі нагадали президенту США, чому Росію викинули з G8. Данилюк: створення Антикорупційного суду – недостатньо для отримання наступного траншу від МВФ. Як залучити масові інвестиції до України? Гість студії: перший заступник міністра економіки і торгівлі Максим Нефьодов. Популярний американський ведучий наклав на себе руки – це вже третє самогубство відомої людини за цей тиждень.