Дональд Трамп, Кім Чен Ин прибули до Сінгапуру (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру напередодні історичного саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином щодо майбутнього ядерного арсеналу Пхеньяну. Про це повідомляє агентство Reuters.

На авіабазі Трампа зустрів міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, які в нього відчуття щодо саміту, Трамп сказав: "Дуже добрі". Потім він попрямував до лімузину.

Дональд Трамп прибув до Сингапуру всього кілька годин після того, як туди прибув лідер КНДР Кім Чен Ин.

Президент США має зустрітися з Ким Чен Ином у вівторок на курортному острові Сентоза.

Напередодні Дональд Трамп написав у Твіттері наступне: "Я лечу до Сінгапуру, де у нас є шанс досягти справді чудового результату для Північної Кореї та світу. Це, безумовно, буде хвилюючим днем, і я знаю, що Кім Чен Ин буде дуже наполегливо працювати над тим, що рідко робилось раніше... Створити мир та велике процвітання для своєї землі. Я чекаю на зустріч із ним і відчуваю, що ця одноразова можливість не буде даремною!"

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