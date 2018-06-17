Дональд Трамп виступив із захистом угоди з Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп в неділю знову виступив на захист угоди про денуклеаризацію Корейського півострова, укладеної з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. За словами Трампа, вона вже привела до припинення ядерних випробувань Пхеньяном і «польотів ракет всюди в цьому районі».

Трамп висловив невдоволення оцінками критиків в США, які вважають, що коротка угода, підписана ним і Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі, є недостатньо конкретною, щоб гарантувати припинення робіт зі створення ядерної зброї в Північній Кореї.

В угоді йдеться, що Кім Чен Ин «підтверджує тверду і непохитну прихильність повної денуклеаризації Корейського півострова», проте документ не встановлює термінів роззброєння і не містить умов проведення незалежних інспекцій північнокорейських ядерних об'єктів.

«Забавно, як Фейковий Новини, в рамках скоординованих зусиль, кажуть, що я так багато поступився Північної Кореї через те, що «зустрівся». Це тому, що їм нічого не залишається, окрім як злословити!»- написав Трамп в Твіттері.

«Ми так багато отримали для миру в усьому світі, і ще більше буде зроблено на заключних етапах. Навіть отримали наших заручників і останки! [американських солдатів, які загинули в роки Корейської війни або зниклих без вести – ред.)»- додав президент.

Держсекретар США Майк Помпео заявив днями, що США і Північна Корея найближчим часом, можливо, в найближчі дні, відновлять переговори, і США «безумовно» розраховують на дії Північної Кореї, які можна підтвердити, з денуклеаризації Корейського півострова до кінця першого терміну Трампа в Білому домі в січні 2021 року.

Трамп також наполягає на правильності свого рішення припинити спільні навчання з Південною Кореєю, які давно дратували Північну Корею, в той час як Вашингтон і Пхеньян намагаються узгодити остаточні умови денуклеаризації.

«Призупинення" військових ігор "в період ведення переговорів було моєю вимогою, тому що вони дуже затратні і створюють погану атмосферу для чесних переговорів. Крім того, вони досить провокаційні. Їх можна відновити негайно, якщо переговори зазнають невдачі, чого, як я сподіваюся, не станеться », - написав президент.

Повертаючись в США після саміту, Трамп заявив в «Твіттері»: «Північнокорейської ядерної загрози більше немає». На думку деяких законодавців у Конгресі, як демократів, так і республіканців, подібні оцінки президента є завищеними. При цьому в цілому в Конгресі позитивно оцінили зусилля Трампа на зустрічі з Кім Чен Ином.