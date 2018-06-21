Час-Тайм. Коли може відбутися зустріч Трампа із Путіним?

В ефірі Час-Тайм. Трамп розглядає можливість зустрітися із Путіним. Тероризм, кібератаки та агресія Росії є головними світовими загрозами сучасності - генсек НАТО. Ситуація на Донбасі найімовірніше лишатиметься без змін принаймні до весни наступного року – експерт. Правозахисники закликають світову спільноту не забувати про порушення прав людини в Росії. Імміграційна криза у США: Меланія Трамп прибула на кордон США з Мексикою; реакції на указ Трампа, який має покласти кінець практиці роз’єднання родин-нелегалів.