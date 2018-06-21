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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Для чого Трамп піднімає тему Росії? – експерт

Студія Вашингтон. Для чого Трамп піднімає тему Росії? – експерт
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«Студія Вашингтон» - програма української редакції «Голосу Америки» для російськомовних глядачів у світі. Сьогодні в «Студії Вашингтон». В Москву відправився радник Трампа, щоб обговорити ймовірну зустріч президентів США та Росії. Американський експерт вірить, що Трамп піднімає тему Росії, аби відволікти увагу від невигідних для себе питань. Меланія Трамп вирішила особисто переконатися, що відбувається з дітьми нелегалів, яких забирають в їхніх батьків. Як у Техасі зустріли виконавчий указ президента, який зупиняє практику роз’єднання родин- нелегалів.

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