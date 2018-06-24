Мін’юст США передав Конгресу нові документи щодо можливого втручання Росії в американські вибори

Мін’юст США передав Конгресу понад тисячу нових документів, пов’язаних з так званим «російським розслідуванням». Про це повідомляє агентство Associated Press. Нові документи були передані Конгресу після того, як республіканські законодавці пригрозили притягнути співробітників міністерства до відповідальності за неповагу до Конгресу чи навіть відправити їх у відставку.

Мін’юст мав передати всі документи ще у п’ятницю, втім, це було зроблено у суботу. За словами речниці спікера Палати Представників Ешлі Стронґ, Мін’юст попросив більше часу для передачі решти документів, на що Конгрес погодився. Більшість вже переданих документів стосуються початку розслідування ФБР можливого втручання Росії у вибори та розслідування використання Гілларі Клінтон своєї електронної пошти. Стронґ додала, що обидва комітети Палати Представників – юридичний комітет та комітет з питань розвідки – очікують, що Мін’юст виконає свої зобов’язання у повній мірі.

Демократи критикують республіканців за вимоги передачі документів, називаючи це спробою дискредитувати Мін’юст та підірвати розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі можливого втручання Росії у вибори у США.