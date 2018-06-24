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У Саудівській Аравії жінки отримали право керувати авто

Захур Ассірі за кермом авто у місті Дагран, Саудівська Аравія, 24 червня 2018.

У Саудівській Аравії 24 червня набув чинності королівський указ, який дозволяє жінкам керувати автомобілем. Указ був підписаний королем Салманом бін Абдул-Азізом у вересні 2017 року.

Рано у неділю деякі жінки виїхали на автівках, щоб відсвяткувати цей день, повідомляє агентство Reuters.

"Це прекрасний день", - каже бізнесвумен Сама аль-Кусайбі, яка сіла за кермо у місті Гобар відразу після півночі. "Сьогодні ми тут", - каже вона з місця водія, "а вчора ми сиділи там", - каже вона, показуючи на заднє сидіння.

Жінка в місті Аль-Гобар за кермом авто, 24 червня, 2018.
Жінка в місті Аль-Гобар за кермом авто, 24 червня, 2018.

"Це наше право і нарешті ми цього добилися. Загалом, це лише питання часу, щоб суспільство це прийняло", - каже Саміра аль-Гамді, 47-річна психолог, у дорозі на роботу. Вона була однією з небагатьох жінок, які зуміли отримати водійські права заздалегідь.

Жінка у місті Даммам їде на роботу, 24 червня, 2018.
Жінка у місті Даммам їде на роботу, 24 червня, 2018.

Західні союзники зустріли відмову від заборони як доказ нової прогресивнї тенденції в Саудівській Аравії.

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