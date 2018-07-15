Президент Трамп порадив Терезі Мей судитися з ЄС

Президент США Дональд Трамп порадив прем’єр-міністру Великобританії Терезі Мей судитися з ЄС замість ведення з блоком переговорів.

«Він сказав мені подати до суду на ЄС, - сказала Мей в інтерв’ю каналу BBC. – Судитесь з ЄС, не проводьте переговорів, судитесь».

Минулого тижня в інтервю газеті The Sun перед зустріччю з Мей Трамп сказав, що "він дав пораду Мей, але вона нею не скористалася".

Під час спільної з Мей прес-конференції в п’ятницю Трамп не уточнив, яку саме пораду він дав прем’єр-міністру. Президент лише сказав, що Мей назвала її «занадто жорсткою».