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"Велика перемога для України". Що пишуть на Заході про перемогу Усика

Олександр Усик святкує перемогу над Муратом Гассієвим

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу над россіянином Муратом Гассієвим та став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

Ось що про перемогу Усика пишуть на Заході:

"Після сьогоднішнього вечора я б сказав, що зараз у спорті є п'ять боксерів "елітного" рівня: Василь Ломаченко (Україна), Геннадій Головкін (Казахстан), Теренс Кроуфорд (США), Наоя Іноуе (Японія), Олександр Усик (Україна)", - вважає англійський дописувач на тему боксу Майкл Бенсон.

"Казав це раніше і скажу ще раз: Король Усик - особливий талант", - пише ірландський боксер, олімпійський медаліст Майкл Конлен.

​"Його рухи та ритм - це краса", - вважає колишній чемпіон світу з боксу Баррі Джонс.

​"Хто їде до Москви, щоб побити російського героя та забрати його нагороди, в українських національних кольорах? Цей чоловік", - пише Баррі Джонс.

​"Фантастична робота Усика. Повністю домінував над Гассієвим, і навіть найгірші судді у світі напевно не могли б позбавити його цієї перемоги", - твітує аналітик, тренер та боксерський менеджер Дейв Колдвелл.

"Важко переоцінити, наскільки добрим Усик був у цьому бою", - пише боксерський аналітик на американському каналі "Showtime", автор, виконавець та спікер Ел Бернстайн.

"Минулої ночі сталася велика перемога для України та українського боксера Олександра Усика, який родом з Криму та покинув півострів після його анексії Кремлем", - пише у Твіттері корреспондент "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

​Дивіться також: Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія

Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія. Відео
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Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія. Відео

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