"Велика перемога для України". Що пишуть на Заході про перемогу Усика

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу над россіянином Муратом Гассієвим та став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

Ось що про перемогу Усика пишуть на Заході:

"Після сьогоднішнього вечора я б сказав, що зараз у спорті є п'ять боксерів "елітного" рівня: Василь Ломаченко (Україна), Геннадій Головкін (Казахстан), Теренс Кроуфорд (США), Наоя Іноуе (Японія), Олександр Усик (Україна)", - вважає англійський дописувач на тему боксу Майкл Бенсон.

"Казав це раніше і скажу ще раз: Король Усик - особливий талант", - пише ірландський боксер, олімпійський медаліст Майкл Конлен.

​"Його рухи та ритм - це краса", - вважає колишній чемпіон світу з боксу Баррі Джонс.

​"Хто їде до Москви, щоб побити російського героя та забрати його нагороди, в українських національних кольорах? Цей чоловік", - пише Баррі Джонс.

​"Фантастична робота Усика. Повністю домінував над Гассієвим, і навіть найгірші судді у світі напевно не могли б позбавити його цієї перемоги", - твітує аналітик, тренер та боксерський менеджер Дейв Колдвелл.

"Важко переоцінити, наскільки добрим Усик був у цьому бою", - пише боксерський аналітик на американському каналі "Showtime", автор, виконавець та спікер Ел Бернстайн.

"Минулої ночі сталася велика перемога для України та українського боксера Олександра Усика, який родом з Криму та покинув півострів після його анексії Кремлем", - пише у Твіттері корреспондент "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

​Дивіться також: Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія

​