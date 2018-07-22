800 сирійців були евакуйовані з південно-західної частини Сирії до Йорданії

800 сирійців, серед яких працівники гуманітарної організації «Білі шоломи» та їх родини, були евакуйовані з південно-західної частини Сирії до Йорданії.

Операцію евакуації проводила ізраїльська армія на прохання США та кількох країн Європи, які висловлювали занепокоєння безпекою волонтерів організації після того, як урядові сили Асада встановили контроль на півдні Сирії.

У Йорданії працівники «Білих шоломів» перебуватимуть тимчасово. Велика Британія, Німеччина та Канада погодилися надати їм притулок протягом 3-ох місяців.

Основною діяльністю волонтерів «Білих шоломів» у Сирії є надання медичної допомоги, рятування людей з-під завалів, боротьба з пожежами, евакуація цивільних із зон активних бойових дій.

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