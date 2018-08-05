Загиблими в Афганістані військовими НАТО були громадяни Чехії

Троє загиблих в Афганістані військових виявилися громадянами Чехії, повідомило чеське Міністерство оборони.

У відомстві зазначили, що напад смертника трапився близько 3:50 5 серпня біля військової бази Баграм у провінції Парван на сході країни.

Нещодавно чеський уряд затвердив план, згідно з яким країна до 2020 року має збільшити кількість своїх військових в Афганістані до 390. Зараз там перебуває 230 чеських солдатів. Вони проходять службу в близькосхідній країні в рамках місії НАТО під назвою «Рішуча підтримка».

У Північноатлантичному альянсі повідомляли, що внаслідок вибуху смертника загинули троє військових НАТО, ще один отримав поранення. Крім того, постраждали двоє солдатів афганської армії.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Талібан».

Урядові сили Афганістану протистоять талібам та іншим угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.