Час-Тайм. Дональд Трамп виступив на 73-й сесії Генасамблеї ООН

В ефірі Час-Тайм. У виступі на Генасамблеї ООН Дональд Трамп розкритикував владу Іран, Китай і країни ОПЕК, але оминув питання російської агресії, згадавши лише про її енергетичну складову. Подробиці з кулуарів Генасамблеї від кореспондентки в Нью-Йорку Тетяни Ворожко. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн руйнує гендерні стереотипи на Генасамблеї. США готуються запровадити нові санкції проти 12 російських компаній, які належать до оборонно-промислового комплексу. Співпраця "Укрзалізниці" з американською компанією General Electric та корупційний скандал: інтерв'ю з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, який перебуває з візитом у Вашингтоні.