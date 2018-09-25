Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Дональд Трамп виступив на 73-й сесії Генасамблеї ООН

Час-Тайм. Дональд Трамп виступив на 73-й сесії Генасамблеї ООН
Embed

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. У виступі на Генасамблеї ООН Дональд Трамп розкритикував владу Іран, Китай і країни ОПЕК, але оминув питання російської агресії, згадавши лише про її енергетичну складову. Подробиці з кулуарів Генасамблеї від кореспондентки в Нью-Йорку Тетяни Ворожко. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн руйнує гендерні стереотипи на Генасамблеї. США готуються запровадити нові санкції проти 12 російських компаній, які належать до оборонно-промислового комплексу. Співпраця "Укрзалізниці" з американською компанією General Electric та корупційний скандал: інтерв'ю з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG