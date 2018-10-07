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Держсекретар США привітав переговори з лідером Північної Кореї як продуктивні

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Державний секретар США Майк Помпео привітав як продуктивні свої переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні.

«Ми продовжуємо робити поступ щодо домовленостей, досягнених на сінгапурському саміті», – написав він у твітері, маючи на увазі проведений у Сінгапурі в червні саміт між президентом США Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, і подякував за добре прийняття.

Кім, зі свого боку, сказав голові дипломатії США після переговорів: «Це дуже добрий день, що обіцяє добре майбутнє для обох країн».

Пізніше 7 жовтня, вже в Сеулі в Південній Кореї, Майк Помпео зустрівся з південнокорейським президентом Мун Дже Іном, щоб розповісти про переговори у Пхеньяні. За словами Помпео, його розмова з Кімом була «добра і продуктивна».

Детальних подробиць переговорів іще не повідомляли. Як вважають, головними темами мали бути ядерне роззброєння Північної Кореї і можливий другий саміт між Трампом і Кімом.

У червні двоє лідерів уже провели саміт у Сінгапурі і після нього вихваляли великі домовленості щодо майбутнього ядерного роззброєння Пхеньяна, але в реальності ніякого поступу в цьому напрямку відтоді не було.

Майк Помпео перед відвідинами Північної Кореї побував у Японії, яка, як і Південна Корея, відчуває небезпеку від ядерних амбіцій Пхеньяна. З Південної Кореї державний секретар США вирушить до Китаю, що фактично є нині найбільшим союзником Пхеньяна.

Передрук з "Радіо Свобода"

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