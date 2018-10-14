Президент Трамп не виключив можливості відставки міністра оборони США Маттіса

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, що міністр оборони Джеймс Маттіс планує піти у відставку, але допустив, що це може статися. За словами Трампа, він вважає генерала у відставці Маттіса «у деякому роді демократом». Президент заявив про це в записаному заздалегідь інтерв'ю програмі «60 хвилин» на каналі CBS.

«Можливо він [планує піти]», - сказав Трамп, відповідно до витягів зі стенограми інтерв'ю, опублікованих перед виходом програми в ефір пізніше в неділю.

«Я думаю, він до певної міри демократ, якщо хочете знати правду. Але генерал Маттіс - хороша людина. Ми дуже добре ладнаємо. Можливо, він піде», - додав Трамп.

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