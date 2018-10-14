Саудівська Аравія погрожує відповісти на будь-які санкції, введені проти неї у зв’язку зі зникненням Хашоггі

Саудівська Аравія у неділю пригрозила, що введе жорсткіші санкції у відповідь на будь-які каральні кроки, які можуть бути здійснені проти неї у зв’язку зі зникненням репортера видання Washington Post Джамала Хашоггі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу CBS, що Саудівську Аравію чекає «жорстке покарання», якщо з'ясується, що зниклий безвісти журналіст Джамал Хашоггі був убитий в будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Втім, президент додав, що Вашингтон покарає і себе, якщо він зупинить поставляти Ер-Ріяду, ключовому союзнику США, зброю.

«Королівство підтверджує своє повне неприйняття будь-яких погроз чи спроб підірвати його репутацію, чи то шляхом погроз ввести економічні санкції, чи то шляхом використання політичного тиску, чи то шляхом повторення неправдивих звинувачень», - цитує державне Саудівське інформаційне агентство джерело в уряді.

«Королівство також запевняє, якщо проти нього будуть здійснені якійсь дії, воно відповість жорсткішими кроками, а економіка Королівства відіграє ключову та впливову роль у глобальній економіці», - додала неназвана посадова особа.