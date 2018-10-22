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Студія Вашингтон. США хочуть вийти із договору про ліквідацію ракет
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7 питань про проміжні вибори у США. Відеоблог
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Жовтень 21, 2018
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Жовтень 21, 2018
Що думають про ситуацію з автокефалією прихожани церков Київського і Московського патріархатів? Опитування. Відео
Жовтень 21, 2018
Надання Україні Томосу буде використано Москвою для чинення тиску в Україні, - Карпентер. Відео
Жовтень 21, 2018
Заява Держсекретаря США стосовно автокефалії УПЦ. Відео
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