Час-Тайм. Поліція заарештувала можливого відправника бомб демократам

В ефірі Час-Тайм. Американські правоохоронці заарештували чоловіка, якого підозрюють у розсилці саморобних бомб провідним демократам та лібералам. Американське видання Foreign Policy усунуло цитату заступника голови місії ОБСЄ в Україні Александра Гуґа, яка викликала широкий резонанс. Як відбувається попереднє голосування на виборах до Конгресу США в штаті Теннесі і чому місцеві так активно голосують. Український боксер Сергій Дерев’янченко битиметься в Нью-Йорку за титул чемпіона світу у середній вазі за версією IBF з американцем Деніелом Джейкобсом. Дівчата-старшокласниці у штаті Південна Кароліна вирушили в морську подорож вітрильником, щоб набути впевненості в собі.