Трамп та Обама проводять численні мітинги напередодні проміжних виборів

Республіканський президент Дональд Трамп і його демократичний попередник екс-президент Барак Обама в неділю проводять мітинги, щоб переконати однопартійців взяти участь в загальнонаціональних виборах в Конгрес, які пройдуть у вівторок.

Хоча прізвища Трампа в бюлетенях не буде, він багато разів заявляв, що на карту поставлені його політика і результати роботи Білого дому під його керівництвом. На цих виборах переобираються все 435 членів Палати представників і третина 100-місцевого Сенату.

В даний час республіканці контролюють Білий дім і обидві палати Конгресу, але політичні аналітики прогнозують, що демократи візьмуть під контроль Палату представників, в той час як республіканці, ймовірно, збережуть свою більшість в 51 голос в Сенаті, і можливо, навіть збільшать її на одне-два місця.

Демократам необхідно збільшити своє представництво на 23 місця, щоб отримати більшість в Палаті представників. За прогнозами політичного сайту Real Clear Politics, демократи отримають додаткових 26 місць, а соціолог Нейт Сілвер прогнозує ще більший успіх демократів - 38 додаткових місць.

Деякі демократи вже обіцяють, що в цьому випадку вони ініціюють розслідування фінансових аспектів бізнесу президента Трампа і політики його адміністрації. Вони також допускають ініціювання слухань про імпічмент, ґрунтуючись на результатах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який протягом 18 місяців вивчає можливі зв'язки передвиборного штабу Трампа з Росією і можливі спроби президента Трампа перешкодити правосуддю.

Трамп має намір провести в загальній складності 11 мітингів в останні шість днів перед виборами. На мітингу в Західній Вірджинії в п'ятницю Трамп відкинув перспективи переходу Палати представників під контроль демократів. «Це могло б статися, - сказав він, додавши: «Не турбуйтеся з цього приводу. Я в цьому розберуся».

В останні дні кампанії президент намагався посилити побоювання з приводу нелегальної імміграції, стверджуючи, що каравани мігрантів з країн Центральної Америки, які поступово просуваються по території Мексики, готуються «захопити» південний кордон США.

Обама до недавнього часу рідко виступав з критикою нинішнього президента після того, як залишив Білий дім. На одному з недавніх мітингів Обама сказав: «Ми були свідками неодноразових спроб розділити нас за допомогою риторики, спрямованої на те, щоб розлютити нас, налякати нас. Риторики, яка експлуатує нашу історію расових, етнічних і релігійних чвар».

Коли прихильники Трампа почали перебивати його, Обама сказав: «Знаєте, це стара пісня. До неї вдаються впливові і привілейовані люди, коли контроль починає вислизати з їх рук. Тоді вони починають накручувати людей, просто щоб зберегти владу і привілеї, навіть якщо це йде на шкоду країні, навіть якщо (це) піддає людей небезпеці».

У неділю Обама виступить на мітингу з метою активізації виборців у своєму рідному Чикаго, на якому підтримає заможного бізнесмена-демократа Джея Роберта Прітцкера, який балотується на пост губернатора Іллінойсу. В даний час цей пост займає республіканець Брюс Раунер, який домагається переобрання. Після цього Обама попрямує в сусідній штат Індіана, в місто Ґері, де виступить на підтримку сенатора-демократа Джо Донеллі, який змагається з республіканським бізнесменом Майком Бауном за місце в Сенаті. Трамп виступив на підтримку Брауна в п'ятницю і знову приїде в Іллінойс в понеділок, щоб виступити на іншому мітингу на підтримку бізнесмена.

У неділю Трамп виступить у Мейконі, штат Джорджія. Він підтримує республіканця Брайана Кемпа, державного секретаря штату, який веде напружену боротьбу за пост губернатора Джорджії з демократкою Стейсі Абрамс, законодавцем штату. Після цього Трамп відправиться в сусідній Теннессі, щоб підтримати конгресвумен Маршу Блекберн, яка, за даними опитувань, має перевагу над демократом Філом Бредесеном, колишнім губернатором, в боротьбі за вакантне місце в Сенаті, яке залишає сенатор-республіканець Боб Коркер