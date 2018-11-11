В Парижі відзначають століття закінчення Першої світової війни

В неділю, об 11 годині одинадцятого дня одинадцятого місяця, рівно через 100 років після припинення бойових дій Першої світової війни, лідери близько 70 країн зібралися біля Тріумфальної арки, щоб вшанувати пам'ять мільйонів людей, загиблих в ході війни. Участь у меморіальних заходах приймають зокрема президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент України Петро Порошенко, президент Росії Володимир Путін та глави інших держав.

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін прибули останніми. Вони потиснули один одному руки, і коли Трамп запитав Путіна, як у нього справи, він підняв великий палець вгору.

Стоячи біля Могили невідомого солдата, президент Франції Еммануель Макрон запалив вічний вогонь, який запалюється щовечора, біля меморіалу, на якому викарбовано напис: «Тут лежить французький солдат, який загинув за країну».

У своєму зверненні Макрон говорив про людські жертви, понесені 100 років тому за чотири роки кровопролиття в Європі. «Патріотизм є повною протилежністю націоналізму, - заявив Макрон. - Націоналізм - це зрада патріотизму».

«Старі демони знову пробуджуються, готові сіяти хаос і смерть, - попередив він. - Історія іноді загрожує повторити трагічні шаблони і підірвати спадщину миру, який, як ми думали, ми скріпили кров'ю наших предків».

Пізніше в неділю Макрон проводить Форум миру, який, за словами канцлера Німеччини Анґели Меркель, покликаний продемонструвати прагнення «зробити все можливе, щоб встановити більш мирний порядок на планеті, хоча ми розуміємо, що перед нами ще багато роботи».

Президент Дональд Трамп не братиме участі в форумі, в той час як, Путін, як очікується, прибуде на цей захід.

Частиною меморіальної недільної церемонії стали виступи відомого віолончеліста Йо Йо Ма, співачки Анжеліки Кіджо з африканського Беніну і горністів, який сповістили про закінчення хвилини мовчання.