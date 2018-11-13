Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Як українка з дітьми врятувалися від вогню у Каліфорнії

Час-Тайм. Як українка з дітьми врятувалися від вогню у Каліфорнії
Embed

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм: В епіцентрі каліфорнійських пожеж опинилася українка. Відео, на якому жінка з дітьми в машині намагається вибратися ізвогняної пастки, набрало вже 2 мільйони переглядів. Трамп VS Макрон: президент США розпочав робочий тиждень із серії гострих критичних твітів на адресу президента Франції. Поки у Флориді триває перерахунок голосів, який може змінити результати одразу кількох перегонів – за сенатське та губернаторські крісла - демократи вперше з 88 року святкують важливу перемогу у сенатських перегонах в Аризоні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG