Час-Тайм. Як українка з дітьми врятувалися від вогню у Каліфорнії

В ефірі Час-Тайм: В епіцентрі каліфорнійських пожеж опинилася українка. Відео, на якому жінка з дітьми в машині намагається вибратися ізвогняної пастки, набрало вже 2 мільйони переглядів. Трамп VS Макрон: президент США розпочав робочий тиждень із серії гострих критичних твітів на адресу президента Франції. Поки у Флориді триває перерахунок голосів, який може змінити результати одразу кількох перегонів – за сенатське та губернаторські крісла - демократи вперше з 88 року святкують важливу перемогу у сенатських перегонах в Аризоні.