Студія Вашингтон. Центр і схід США скували сильні морози

Студія Вашингтон. 31-й день урядового шатдауну – республіканці й демократи не хочуть домовлятись. Як відзначають День Мартіна Лютера Кінга у США? Потужний арктичний циклон накрив половину штатів – які наслідки? Як виникає «криваве суперлуння»?