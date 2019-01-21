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Студія Вашингтон. Центр і схід США скували сильні морози

Студія Вашингтон. Центр і схід США скували сильні морози
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Студія Вашингтон. 31-й день урядового шатдауну – республіканці й демократи не хочуть домовлятись. Як відзначають День Мартіна Лютера Кінга у США? Потужний арктичний циклон накрив половину штатів – які наслідки? Як виникає «криваве суперлуння»?

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Студія Вашингтон. 31-й день урядового шатдауну – республіканці й демократи не хочуть домовлятись. Як відзначають День Мартіна Лютера Кінга у США? Потужний арктичний циклон накрив половину штатів – які наслідки? Як виникає «криваве суперлуння»?

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