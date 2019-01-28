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Випуски
Січень 27, 2019
Від жахливих злочинів, до історій, які надихають - чим жили США цими вихідними
Січень 27, 2019
Найдовше в історії США часткове припинення роботи уряду закінчилося. Що далі? Відео
Січень 27, 2019
Огляд головних новин у світі: Венесуела, Філіппіни, Бразилія. Відео
Січень 27, 2019
Спеціальний посланець США в Афганістані прибув в Кабул. Відео
Січень 26, 2019
Як український освітньо-культурний центр у Філадельфії служить місцевій громаді вже майже 40 років. Відео
Січень 26, 2019
Про що говорили у Брюсселі на засіданні Ради Росія - НАТО. Відео
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