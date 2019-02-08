Час-Тайм. Спалах кору в 21 американському штаті

В ефірі Час-Тайм. Спалах кору зафіксували щонайменше в 21 американському штаті. Деталі зустрічі Пола Манафорта і Костянтина Килимника, яка стосувалася України, є важливими для розслідування російського втручання у вибори, йдеться у протоколі судового засідання у справі Манафорта. Чи хочуть українці, щоб Україна стала членом Євросоюзу і НАТО – опитування на вулицях Києва. Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос, публічно звинуватив таблоїд The National Enquirer у шантажі та вимаганнях. Репортаж із Українського освітньо-культурного центру у Філадельфії.