Трамп оголосив надзвичайний стан у США для побудови стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ситуацію на південному кордоні Сполучених Штатів, яка, на його думку, вимагає побудови стіни з метою стримування припливу незаконних мігрантів з території Мексики. Таким чином Трамп обійшов Конгрес, який раніше не включив кошти необхідні для зведення муру вздовж більшої частини кордону до законопроекту щодо фінансування уряду США. Відповідне рішення ймовірно буде оскаржене у судових інстанціях, про що вже заявляли представники Демократичної партії США.

Рішення Трампа може сподобатись частині його виборців, однак, може викликати звинувачення у тому, що президент надто покладається на свої повноваження і діє в обхід Конгресу. Раніше сам Трамп звинувачував у цьому свого попередника Барака Обаму.

У ході свого виступу президент США також заявив, що він підпише проголосований у Конгресі законопроект щодо фінансування роботи уряду. Раніше суперечки щодо включання до даного законопроекту коштів на побудови стіну викликали тимчасове припинення роботи уряду терміном на 35 днів. Між тим законодавство включає суму у 1,4 мільярда доларів на побудову бар'єру на кордоні довжиною у 90 кілометрів - на противагу - 5.7 мільярда, на які сподівався Трамп.

Оголошення надзвичайної ситуації дозволяє Трампу використати кошти, відведені державних бюджетом США на інші цілі, на побудову стіни. За словами голови апарату Білого дому Міка Малвені, загалом 8 мільярдів доларів буде спрямовано на побудову стіни.

Трамп визнав, що він очікує що дане рішення буде оскаржене у судових інстанціях. Трамп сподівається, що Адміністрація зрештою переможе у суді.

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