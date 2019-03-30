Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Чого безхатченки американського Сієтла будують громади та цілі наметові містечка. Відео

  • Голос Америки
Чого безхатченки американського Сієтла будують громади та цілі наметові містечка. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:11 0:00
Direct link

Коли житло дорожчає в усьому місті і далеко не всі отримують високі зарплати. Результат? найбідніші прошарки населення страждають – субсидоване житло для малозабезпечених практично зникає і такі люди не рідко опиняються на вулиці, а там до алкоголізму і наркотиків крок зовсім маленький. В Сієтлі, де розташована головна штаб-квартира компанії Амазон, безхатченки вирішили взяти справу в свої руки – вони об’єднуються в громади і будують цілі наметові містечка – як живуть і чи дійсно для них це вихід, дивіться далі в сюжеті.

Показати коментарі

Facebook Forum

Інше за темою

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG