Чого безхатченки американського Сієтла будують громади та цілі наметові містечка. Відео

Коли житло дорожчає в усьому місті і далеко не всі отримують високі зарплати. Результат? найбідніші прошарки населення страждають – субсидоване житло для малозабезпечених практично зникає і такі люди не рідко опиняються на вулиці, а там до алкоголізму і наркотиків крок зовсім маленький. В Сієтлі, де розташована головна штаб-квартира компанії Амазон, безхатченки вирішили взяти справу в свої руки – вони об’єднуються в громади і будують цілі наметові містечка – як живуть і чи дійсно для них це вихід, дивіться далі в сюжеті.