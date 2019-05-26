Майже 60% американців вважають, що аборти мають бути законними у всіх чи більшості випадків

Федеральний суддя у Міссісіпі заблокував щойно прийнятий штатом закон, який майже повністю забороняє аборти після 6-ти тижнів вагітності. На думку суду, закон порушує права жінок і ставить під загрозу їх здоров’я. Очікується, що штат подасть апеляцію. Ця справа може дійти до Верховного суду.

Тим часом у сусідньому штаті Міссурі, губернатор підписав подібний законопроект, який забороняє аборти після 8 тижнів вагітності. Ця справа також, як очікується, буде вирішуватися у судах.

За даними опитування Рейтерс та Іпсос, загалом у США підтримка права на аборти зростає. Майже 60% дорослих американців, вважають, що аборти мають бути законними у всіх чи більшості випадків.