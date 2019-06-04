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Час-Тайм: Чого вдалося досягнути Зеленському у Брюсселі?

Час-Тайм: Чого вдалося досягнути Зеленському у Брюсселі?
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В ефірі Час-Тайм. Підсумки першого дня візиту президента Володимира Зеленського у Брюссель - репортаж. Чому британці не люблять Трампа та про що американському президентові вдалося домовитися із прем’єр-міністром цієї країни – пряме включення з Лондона. Вино, а не кока-кола – яким бачить своє основне завдання новий митрополит греко-католиків у США Борис Ґудзяк. Включення із церемонії інтронізації у Філадельфії. Секрети створення серіалу «Чорнобиль»: як вдалося так точно відтворити радянський побут.

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