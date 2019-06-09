В Казахстані в день виборів затримано сотні протестувальників

Поліція в Казахстані затримала десятки людей у день виборів 9 червня. Вони протестують проти обрання фактичного наступника екс-президента країни Нурсултана Назарбаєва Касима-Жомарта Токаєва, який, як очікується, не матиме реальних конкурентів.

Протестувальники, що зібралися на Площі Астани в найбільшому місті країни Алмати, закликали бойкотувати вибори, в яких, окрім Токаєва, беруть участь ще шестеро схвалених урядом кандидатів.

Серед затриманих учасників протесту і журналістів – і репортер казахської служби Радіо Свобода Петро Троценко. У Алмати запроваджено посилені заходи безпеки, на Площі Астани та в інших районах міста патрулюють десятки поліцейських, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.

Більшість виборчих дільниць відкрилася о 7 ранку (4 ранку за київським часом) та закриються о 8 годині вечора. Також поза межами Казахстану працюють 65 закордонних дільниць для голосування.

Сам Токаєв заявляв, що голосування буде «відкритим та прозорим». Жодне голосування, проведене в Казахстані з моменту набуття ним незалежності 1991 року, міжнародні організації не визнавали вільним та чесним.

З моменту заяви Назарбаєва про відставку кількість протестів у цій середньоазіатській країні помітно зросла. Учасники вимагали політичних реформ, багато хто закликав бойкотувати вибори. Чимало активістів були затримані, засуджені до штрафів чи ув’язнення, деякі молоді чоловіки з числа опозиціонерів несподівано отримали повістки для служби в армії.

Нурсултан Назарбаєв правив Казахстаном майже 30 років, перш ніж оголосити про свою відставку 19 березня 2019 року. Хоча новим президентом автоматично, без виборів, став на час до чергового волевиявлення фактичний висуванець Назарбаєва, спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Касим-Жомарт Токаєв, було вирішено провести нові вибори достроково, щоб забезпечити надійну передачу влади. На цих виборах, як вважають, Токаєв не матиме реальної конкуренції.