Президент Трамп готовий накласти додаткові мита на китайські товари – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив у неділю, що президент Дональд Трамп буде "цілком щасливий" накласти додаткові мита на імпорт з Китаю, якщо він не зможе досягти торговельної угоди з китайським президентом Сі Цзіньпіном, коли вони зустрінуться пізніше цього місяця.

"Ми досягли величезного прогресу, я думаю, що у нас була угода, яка була майже на 90% досягнута", - заявив Мнучін в інтерв’ю каналу CNBC.

"Ми перестали вести переговори", - сказав Мнучін. Наступні кроки в цьому напрямку залежатимуть від результатів зустрічі Трампа з Цзіньпіном, під час саміту лідерів G-20 наприкінці червня в Осаці.

"Президент прийме рішення [про мита] після зустрічі", - сказав Мнучін. "Я вважаю, якщо Китай готовий рухатися вперед на умовах, які ми обговорювали, у нас буде домовленість. Якщо ні - ми будемо запроваджувати мита».

Трамп вже встановив мита на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів, але зараз розмірковує, чи обкладати додаткові 325 мільярдів доларів китайського імпорту, що охопить практично всі китайські товари, що експортуються до США. Пекін та Вашингтон вже протягом кількох місяців безрезультатно ведуть переговори щодо торговельної угоди.