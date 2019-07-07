Іран оголосив, що посилюватиме збагачення урану кожні два місяці

Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту, встановленого ядерною угодою 2015 року, через рік після того, як президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вилучив Сполучені Штати з угоди і відновив санкції проти Ірану.

7 липня представник іранського уряду Алі Рабіє повідомив журналістам в Тегерані, що «сьогодні ми пройдемо» дозволений рівень збагачення урану – 3,67%. Він сказав, що новий відсоток «буде базуватися на наших потребах», але не надав додаткових деталей.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив журналістам, що Іран продовжуватиме скорочувати свої зобов'язання щодо ядерної угоди кожні 60 днів, якщо інші країни, що підписали цю угоду – Велика Британія, Китай, Німеччина, Франція та Росія – не захищають його від санкцій США.

Аракчі сказав, що Іран все ще хоче врятувати угоду, але він звинуватив європейські країни у тому, що ті не дотримуються своїх зобов'язань.

Президент США Дональд Трамп у 2018 році вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, і, звинувативши Іран у її порушеннях, наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Ірану, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

До укладення угоди в 2015 році Іран збагатив уран до 20 відсотків, наблизившись до збройного рівня.