Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів – МВС

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів, повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк дані станом на 15:00.

За його словами, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня, три – підкупу виборців, дві – перешкоджання здійсненню виборчого права, ще одна справа за фактом теракту.

«Всього зафіксовано від початку виборчого процесу 8 565 повідомлень про здійснення тих чи інших правопорушень, із них сьогодні – 1 225. Відкрито кримінальних впроваджень 386, із них 21 відкрито вже сьогодні. 1 271 складено протоколів, з яких 24 складено сьогодні», – сказав Шкіряк.