Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

«Слуга народу» набирає 43,9% на виборах у Раду – Національний екзит-пол

Показати коментарі

Президентська партія «Слуга народу» набирає 43,9% голосів на позачергових парламентських виборах, свідчать дані національного екзит-полу.

Згідно з даними опитування, поведеного на виході з дільниць, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій:

  • «Слуга народу» – 43,9%
  • «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
  • «Європейська солідарність» – 8,9%
  • ВО «Батьківщина» – 7,6%
  • «Голос» – 6,3%.

Ці політичні сили долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.

Передрук з "Радіо Свобода"

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG