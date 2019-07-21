«Слуга народу» набирає 43,9% на виборах у Раду – Національний екзит-пол

Президентська партія «Слуга народу» набирає 43,9% голосів на позачергових парламентських виборах, свідчать дані національного екзит-полу.

Згідно з даними опитування, поведеного на виході з дільниць, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій:

«Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Ці політичні сили долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.