«Слуга народу» набирає 43,9% на виборах у Раду – Національний екзит-пол

Президентська партія «Слуга народу» набирає 43,9% голосів на позачергових парламентських виборах, свідчать дані національного екзит-полу.
Згідно з даними опитування, поведеного на виході з дільниць, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій:
- «Слуга народу» – 43,9%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
- «Європейська солідарність» – 8,9%
- ВО «Батьківщина» – 7,6%
- «Голос» – 6,3%.
Ці політичні сили долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.
|Передрук з "Радіо Свобода"
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