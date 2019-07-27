«Не хочу виключати нічого» – Волкер про ймовірність візиту Трампа в Україну

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Курт Волкер не виключає можливості візиту президента США Дональда Трампа в Україну. Про це спецпредставник Держдепартаменту США у справах України сказав під час прес-конференції у Києві.



Відповідаючи на запитання «Голосу Америки» – чи існує ймоврність того, що Дональд Трамп, перебуваючи у вересні з візитом у Варшаві, вирішить, «за одним заходом», завітати й до Києва, аби висловити підтримку українській демократії після успішно проведених виборів, – Волкер зауважив:



«Як ви знаєте, візити президента Сполучених Штатів плануються і готуються задовго наперед. Тому зробити щось таке вимагало б надто великих зусиль».

«Я не хочу виключати нічого», – додав Волкер.



Як він наголосив, «Що я можу сказати напевно – що є запрошення для президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон, і це запрошення в силі».

Що ж до відвідин американським президентом України, то, як сказав спецпредставник Держдепартаменту США, є сподівання, що такий візит відбудеться.



«Чи це буде тепер, чи колись у майбутньому – звісно, ми сподіваємося,що наш президент також матиме можливість відвідати Україну», – сказав Волкер.

Спецпредставник Держдепартаменту повідомив також, що наразі Україна і США узгоджують дату зустрічі двох президентів у Білому домі та розробляють порядок денний цієї зустрічі. Він також наголосив, що для візиту президента Зеленського не висувається ніяких умов.



«Немає жодних умов. Запрошення висловлене. Президент Трамп підтвердив це запрошення, коли говорив з президентом Зеленським у цей четвер. І ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб вітати українського президента у Вашингтоні», – сказав Волкер.



Як він уточнив, «Певна річ, ми працюємо над порядком денним, аби ця зустріч була якомога більш продуктивною. І посол Тейлор, і я перебуваємо у тісному зв’язку з командою Зеленського, щоб розробити такий порядок денний”.

За словами Волкера, «Питання також у тому, щоб синхронізувати робочі графіки двох президентів. На сьогоднішній день ми ще не знаємо, яка саме дата влаштує обох, але незабаром ми назвемо дату».