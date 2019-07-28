Директор національної розвідки США може скоро піти у відставку – американські ЗМІ

Ден Коутс, Директор національної розвідки США, який розійшовся у поглядах з президентом Трампом щодо загроз з боку Росії та Північної Кореї, планує подати у відставку. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на джерела, ознайомлені із ситуацією.

Особа, яка особисто ознайомлена з цією справою, повідомила агентству Рейтер, що Коутс повідомив президенту Трампу про те, що він планує піти з посади Директора національної розвідки дуже скоро. Як повідомляє джерело, він дав президенту рекомендації стосовно того, хто може заступити його на цій посаді.

The New York Times, посилаючись на осіб, ознайомлених з цим питанням, також повідомляє, що його відставка очікується "у найближчі дні".

Офіс Дена Коутса на прохання прокоментувати цю інформацію не відповів. Трамп серйозно розглядає кандидатуру конгресмена-республіканця Джона Раткліффа на посаду Директора національної розвідки, повідомило джерело агентству Рейтер на умовах анонімності. Представники Раткліффа не були доступні для коментарів.

Раткліфф, член юридичного та розвідувального комітетів Палати, рішуче захищав Трампа в середу під час свідчень колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо його російського розслідування.

Коутс був призначений Трампом очолювати національну розвідку у березні 2017 року. Він займає дуже жорстку позицію по відношенню до Росії. У січні Коутс заявив Конгресу, що Північна Корея навряд чи відмовиться від своєї ядерної зброї, що суперечить твердженням Трампа, що Пхеньян більше не становить загрози. Він також повідомив законодавцям, що Іран продовжує виконувати ядерну угоду, з якої Трамп вивів Сполучені Штати.