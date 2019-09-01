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Ураган найвищої, п’ятої категорії потужності «Доріан» наближається до Багам

  • Голос Америки

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Потужному урагану «Доріан», який наближається до Багамських островів, присвоєно пяту, найвищу категорію потужності. Швидкість вітрів сягає 260 км на годину, за прогнозами синоптиків, висота хвиль досягне понад 6 метрів. Очікується, що вже за кілька годин шторм вдарить по островах Абако і Велика Багама.

Прем’єр-міністр Багамських островів Губер Мінніс закликав мешканців Абако та Великої Багами до евакуації: «Я хочу, щоб ви пам’ятали – будівлі, споруди можна відновити. Життя – ні», - сказав він під час прес-конференції в неділю, додавши, що під загрозою стихії опинилися 73 тисячі людей та 21 тисяча домівок. Більшість туристів залишили острови ще в п’ятницю перед тим, як був закритий головний аеропорт.

Очікується, що після Багам «Доріан» направиться до північний захід у напрямку Флориди. З якою силою та коли він вдарить по узбережжю Флориди, синоптики поки що не прогнозують. Президент Дональд Трамп минулого тижня у зв’язку з наближенням «Доріана» до американської території скасував свій візит до Польщі.

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