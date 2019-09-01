Ураган найвищої, п’ятої категорії потужності «Доріан» наближається до Багам

Потужному урагану «Доріан», який наближається до Багамських островів, присвоєно пяту, найвищу категорію потужності. Швидкість вітрів сягає 260 км на годину, за прогнозами синоптиків, висота хвиль досягне понад 6 метрів. Очікується, що вже за кілька годин шторм вдарить по островах Абако і Велика Багама.

Прем’єр-міністр Багамських островів Губер Мінніс закликав мешканців Абако та Великої Багами до евакуації: «Я хочу, щоб ви пам’ятали – будівлі, споруди можна відновити. Життя – ні», - сказав він під час прес-конференції в неділю, додавши, що під загрозою стихії опинилися 73 тисячі людей та 21 тисяча домівок. Більшість туристів залишили острови ще в п’ятницю перед тим, як був закритий головний аеропорт.

Очікується, що після Багам «Доріан» направиться до північний захід у напрямку Флориди. З якою силою та коли він вдарить по узбережжю Флориди, синоптики поки що не прогнозують. Президент Дональд Трамп минулого тижня у зв’язку з наближенням «Доріана» до американської території скасував свій візит до Польщі.