Демократи хочуть дізнатись про зміст розмов Трампа з Путіним та іншими світовими лідерами

Голова Комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф заявив у неділю, що Конгрес має намір отримати доступ до змісту телефонних розмов президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Сенатор-демократ Шифф пояснив це побоюваннями, що президент Трамп, можливо, поставив під загрозу національну безпеку.

«Думаю, є першорядна необхідність захистити національну безпеку Сполучених Штатів і подивитися, чи підірвав президент в розмовах зі світовими лідерами і особливо з Путіним нашу безпеку таким чином, що це, з його точки зору, було б вигідно його [передвиборчій] кампанії », - сказав Шифф, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

«Якщо ці розмови з Путіним та іншими світовими лідерами збережені у тому самому електронному файлі, який призначений для приховування дій…якщо були зусилля приховати їх, ми маємо намір це з’ясувати», - додав Шифф.